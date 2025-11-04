×
Beşiktaş'tan Emirhan, Cenry, Rafa Silva ve Necip için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 14:12

Beşiktaş, 4 futbolcusu için sakatlık açıklaması yayınladı.

Beşiktaş kulübü, 4 futbolcusu için sakatlık açıklamasına bulundu.

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana,

Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır.

