Beşiktaş'tan, El Bilal Toure'nin sakatlığına dair açıklama

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaştan, El Bilal Tourenin sakatlığına dair açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 13:55

Beşiktaş Kulübü, El Bilal Toure'nin sakatlığına dair açıklama yayımladı.

Beşiktaş, resmi yayın organından yaptığı paylaşımda El Bilal Toure'nin uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu:

Beşiktaş'tan, El Bilal Toure'nin sakatlığına dair açıklama: Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir.

