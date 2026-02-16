×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#El Bilal Toure#Sakatlık
Beşiktaştan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 15:31

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir.

Gözden KaçmasınAltay Bayındır Süper Lige dönüyor Transfer için bonservisi belli olduAltay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Transfer için bonservisi belli olduHaberi görüntüle

El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#El Bilal Toure#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!