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Haber Giriş: 08.09.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz transferi için karar! Astronomik teklif... | Transfer Haberleri

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Süper Lig'in başlamasına günler kala transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta eksik bölgelere transfer hazırlığı yapılırken Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlandığı belirtilirken Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında.

Son Dakika Haberi... Beşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

Sergen Yalçın: Kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasarayın gerisindeyiz
Sergen Yalçın: Kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisindeyiz

Udinese’nin hedefi Dorukhan ToközBeşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİMİN GÖZÜ İTALYA'DA

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak. (Takvim)

Beşiktaştan Dorukhan Toköz transferi için karar Astronomik teklif... | Transfer Haberleri

Beşiktaştan Dorukhan Toköz transferi için karar Astronomik teklif... | Transfer Haberleri

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