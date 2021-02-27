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GeriFutbol Beşiktaş'ta dikkat çeken istatistik! Tam 10 maçta kale kapandı
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta dikkat çeken istatistik! Tam 10 maçta kale kapandı

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Beşiktaş'ta dikkat çeken istatistik! Tam 10 maçta kale kapandı
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Süper Lig'in en fazla gol atan takımı Beşiktaş, aynı zamanda savunma istatistikleri ile son haftalarda ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, zirve yarışında hata yapmazken bir maçı daha gol yemeden tamamladı.

Siyah beyazlılar böylece bu sezon 10. kez bir maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Beşiktaş, ayrıca son 3 maçını da gol yemeyerek kazanırken bu alandaki serisini de geliştirmiş oldu.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Denizlispor maçı değerlendirmesi
Spor yazarlarından Beşiktaş - Denizlispor maçı değerlendirmesi

TRABZONSPOR İLE BİRLİKTE İKİNCİ SIRADA

Ligin en fazla gol atan takımı konumunda olan Beşiktaş, 10 maç gol yemeyerek bu alanda Trabzonspor ile birlikte ligin en iyi ikinci istatistiğini yakaladı.

Galatasaray ise 11 maçtır gol yemeyerek bu sezon kalesini en çok gole kapatan takım oldu. Fenerbahçe ise 7 maçta kalesini gole kapayabildi. Ligin en az gol yiyen ilk 3 takımı arasında yer alan Alanyaspor da 8 maçta gol yemedi.

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Hürriyet

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