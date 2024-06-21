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Beşiktaş'tan Di Maria ve Hummels'e teklif! Friedel açıkladı

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#Transfer#Beşiktaş#Di Maria
Beşiktaştan Di Maria ve Hummelse teklif Friedel açıkladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta yönetim Angel Di Maria ve Mats Hummels için adımları attı.

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Beşiktaş Kulüp Danışmanı Brad Friedel, teknik direktör Giovanni van Brockhorst’un istediği Angel Di Maria ve Mats Hummels için resmi teklif yaptıklarını belirtti. Bu isimlerden 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria’nın Benfica ile sözleşmesi sona ermiş durumda. Temmuz 2019’da Bayern’den Borussia Dortmund’a 30 milyon Euro’ya giden 25 yaşındaki stoper Hummels’in de sarı siyahlılardan ayrılması kesinleşmiş durumda. Bu nedenle Beşiktaş doğrudan oyuncuların menajerlerine teklif yaptı.

Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile de görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.

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#Transfer#Beşiktaş#Di Maria

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