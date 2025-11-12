Beşiktaş'tan devre arasında çifte bomba! İki yıldızın transferi için düğme basıldı

Haberin Devamı

Beşiktaş, ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın performans raporu doğrultusunda hazırlanan transfer planında, en az üç oyuncunun kadroya katılması hedefleniyor.

Özellikle sol kanat ve orta saha bölgelerinde yaşanan istikrarsızlık, yönetimin öncelikli gündemi haline geldi. Siyah-Beyazlı ekipte sezonun ilk yarısında beklenen verimi alamayan sol kanat hattı için kalıcı bir çözüm arayışı başladı. Yalçın’ın bu bölgedeki değişken performanstan memnun olmaması üzerine, scout ekibi alternatif isimleri masaya yatırdı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA O VAR

Yapılan analizler sonucunda Fransa Ligue 2 ekibi Saint Etienne’in Gürcü yıldızı Zuriko Davitashvili, listenin en üst sırasına yerleşti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, enerjisi, mücadeleci tarzı ve birebirdeki etkili çalımlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek tempo disipliniyle tanınan Davitashvili’nin, Beşiktaş’ın uzun süredir çözüm aradığı kanat hattına büyük bir dinamizm katabileceği değerlendiriliyor. Yönetim, genç futbolcunun transferi için hem kulübüyle hem de menajeriyle temas kurmayı planlıyor.

PARMA'NIN 10 NUMARASI

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise İtalya Serie A’da Parma forması giyen Adrian Bernabe oldu. İspanyol orta saha oyuncusu, bu sezonki performansıyla İtalya’da birçok kulübün dikkatini çekti. Oyunu yönlendirme becerisi, güçlü fiziği ve pas kalitesiyle ön plana çıkan Bernabe’nin, Yalçın’ın orta saha planlamasında kilit bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

15 MİLYON EURO

Sergen Yalçın, sezon başından bu yana 8 numara pozisyonunda istikrar yakalayamamaktan yakınmıştı. Deneyimli teknik adam, hem topa hükmeden hem de savunma geçişlerinde aktif rol alabilecek genç ve dinamik bir isim arayışında. Bernabe bu profile en uygun aday olarak görülüyor. Parma ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Bernabe’nin piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi, kiralama formülü veya satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

TEMPO VE KALİTE

Siyah-Beyazlı taraftarlar ise her iki transfer iddiasını da büyük bir heyecanla takip ediyor. Yönetim, Ocak ayına kadar süreci hızlandırmayı hedefliyor. Davitashvili’nin kanattaki patlayıcı gücüyle Bernabe’nin oyun kurma becerisinin birleşmesi halinde, Beşiktaş orta hattının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Camia içinde “Yalçın’ın oyun sistemine uygun iki isim” olarak değerlendirilen bu transferlerin, Beşiktaş’a hem tempo hem de teknik kalite kazandıracağı görüşü hakim. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Avrupa’da yoğun bir transfer trafiğine girmesi bekleniyor.