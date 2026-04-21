Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu: Hedef PSG'nin yıldızı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erkenden uzaklaşan Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlamasına erkenden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona başladı.

MARQUINHOS SÜRPRİZİ

Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'de geleceği belirsiz olan tecrübeli stoper Marquinhos'un durumunu yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın, Marquinhos için adım atmayı planladığı iddia ediliyor. Yönetimin, Sambacı stoperin temsilcileriyle bir görüşme yapıp mali şartlarını soracağı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

PSG, Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif çalışmalarına da başladı.

Fransız devi ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Marquinhos, bu sezon 26 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

İKİNCİ ADAY ERIC MARTEL

Siyah-beyazlıların transferdeki bir diğer hedefi ise Bundesliga ekibi Köln’de oynayan Eric Martel oldu. Ön libero olmasına rağmen stoperde de görev alabilen genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Beşiktaş Yönetimi piyasa değeri 8 milyon euro olan ve kulübü ile sözleşmesi haziranda sona erecek yıldız oyuncu için nabız yokluyor.

TEK İSTEYEN BEŞİKTAŞ DEĞİL

Genç oyuncuyla ilgilenen tek kulüp ise Beşiktaş değil. Zorlu transfer yarışında Siyah-Beyazlılar’ın rakipleri Bundesliga ekibi Stuttgart’ın yanı sıra İskoçya’nın köklü kulübü Celtic ve Serie A temsilcisi Fiorentina.