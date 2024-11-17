Beşiktaş'tan dev transfer harekatı! 3 dünya yıldızı birden...

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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst üste 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Hücum rotasyonunda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un elini rahatlatmak isteyen siyah beyazlı ekibin kurmayları 3 yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Onana ve Chamberlain ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Beşiktaş'ta ilk takviye orta sahaya yapılacak.

ORTA SAHAYA JORGINHO

Arsenal’de forma giyen Jorginho için kolları sıvayan Hasan Arat yönetimi, bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İngiliz devi ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ikna çalışmalarının başladığı aktarıldı.

İtalyan oyuncu bu sezon Arsenal ile 7 maçta forma şansı bulabildi.

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ARJANTİNLİ SOL KANAT

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta önemli hedeflerden biri de Matias Vargas. Çin Ligi'nde Shanghai Port’la sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Arjantinli sol kanat için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Vargas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor.

ASIL HEDEF CHERKI

Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un 21 yaşındaki kanatı Rayan Cherki'yi gözüne kestiren Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak hücumda zenginlik yaratmak istiyor. Ekonomik krizde bulunan Lyon’un, 20 milyon euroya Cherki'yi satabileceği yazılırken Liverpool'un da genç oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

Bu sezon 11 maçta Lyon formasını sırtına geçiren Cherki, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.