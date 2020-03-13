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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan derbiye özel prim!

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Beşiktaş'tan derbiye özel prim!
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Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, yönetim futbolcuların moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla özel prim verme kararı aldı.

Spor Arena / İsmail ER - Siyah beyazlıların derbiyi kazanmaları durumunda en az 50'şer bin TL prim alacağı belirtildi.

Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, dün yaptırdığı antrenmanda Galatasaray maçının taktiğini çalıştırdı. Yalçın, özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu çalışma sırasında, rakibin kontrataklarına dikkat çekti.

Öte yandan, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık problemi yaşayan Caner Erkin'in tamamen iyileştiği ve pazar günkü maçta oynayabileceği belirtildi.

Beşiktaştan derbiye özel prim

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