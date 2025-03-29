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Beşiktaş'tan derbi öncesi TFF'ye yabancı hakem göndermesi: 'Siz getirmediniz, biz getirdik!'

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#Beşiktaş#Galatasaray#TFF
Beşiktaştan derbi öncesi TFFye yabancı hakem göndermesi: Siz getirmediniz, biz getirdik
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 15:46

Beşiktaş, Galatasaray derbisine saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem göndermesinde bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş, yabancı hakem taleplerini kabul etmeyerek maça Yasin Kol'u atayan Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermede bulundu.

Dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'in fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlı kulüp, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerini kullandı.

Beşiktaştan derbi öncesi TFFye yabancı hakem göndermesi: Siz getirmediniz, biz getirdik

MAÇTAKİ POZİSYONLARI YORUMLAYACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

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İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

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#Beşiktaş#Galatasaray#TFF

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