Beşiktaş'tan derbi öncesi tatsız prova!

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Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, liglere verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
Beşiktaş mücadeleye Ersin, Onur, Paulista, Tayyip Talha, Chamberlain, Salih, Hadziahmetovic, Ricardo, Rafa, Mario ve Immobile 11'yle başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor, 3-1 kazandı.
Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 50. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.
Öte yandan Beşiktaş'ta 36. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 64. dakikada Rafa Silva sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.