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Beşiktaş'tan derbi öncesi tatsız prova!

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#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig
Beşiktaştan derbi öncesi tatsız prova
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 15:05

Süper Lig'de gelecek hafta derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, liglere verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, liglere verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleye Ersin, Onur, Paulista, Tayyip Talha, Chamberlain, Salih, Hadziahmetovic, Ricardo, Rafa, Mario ve Immobile 11'yle başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor, 3-1 kazandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 50. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.

Beşiktaştan derbi öncesi tatsız prova

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Öte yandan Beşiktaş'ta 36. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 64. dakikada Rafa Silva sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

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#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig

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