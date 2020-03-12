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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 22:07,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı!

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Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı!
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Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden taraftarlara Galatasaray derbisiyle ilgili uyarıda bulunuldu.

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;

Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı’na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.

Hal böyle iken; İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz.

 

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