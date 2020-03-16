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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı...

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Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı...
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Beşiktaş Kulübü, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan Corona Virüsü'ne karşı önlemler almaya başladı.

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

 

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