Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:35,
Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı...
Beşiktaş Kulübü, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan Corona Virüsü'ne karşı önlemler almaya başladı.
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.
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