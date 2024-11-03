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Beşiktaş'tan Ciro Immobile için resmi sakatlık açıklaması

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Kasımpaşa
Beşiktaştan Ciro Immobile için resmi sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 16:14

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlık geçiren Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlılar, İtalyan yıldızın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaştan Ciro Immobile için resmi sakatlık açıklaması

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Kasımpaşa

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