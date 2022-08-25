Beşiktaş'tan çifte transfer! Hem Dele Alli hem Siriki Dembele imzayı atacak

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Beşiktaş, dün transferde 2 bomba birden patlattı... Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarında forma giyen Dele Alli ile Siriki Dembele’yi 1’er yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Beşiktaş’a transferde ilk mutlu haber Bournemouth’un kanat oyuncusu Dembele’den geldi...

DEMBELE 1-2 GÜN İÇİNDE GELECEK

Bu sezon Premier Lig’e yükselen Bournemouth, Fildişi Sahilli futbolcuya talip olan siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti. Ardından Dembele de ikna edilince transfer imzaya kaldı. 25 yaşında ve 1.73 metre boyundaki oyuncu, 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak.

2.6 MİLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Fildişi Sahili ve İskoçya vatandaşlıkları bulunan Siriki Dembele, geçtiğimiz ocak ayında İngiltere Championship ekibi Peterborough United’dan 2.6 milyon Euro karşılığında Bournemouth’a transfer oldu. Sezon boyunca iki takımda toplam 38 maça çıkıp 7 gol, 3 asist üreten Dembele, bu sezon forma şansı bulamadı.

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DELE ALLİ TRANSFERİ NİHAYET BİTTİ

Beşiktaş yönetiminin uzun süredir uğraştığı Dele Alli transferi de dün tamamlandı. Siyah beyazlılar, Everton’dan kiraladığı 26 yaşındaki on numaranın satın alma opsiyonu 2023 Ocak’ında kullanmak isterse 6 milyon Euro, hazirana bırakırsa 8 milyon Euro ödeyecek. Dele Alli bu sezon Premier Lig’de 2 maçta 38 dakika forma giydi.