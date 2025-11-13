Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!

Haberin Devamı

Geçmiş sezonlarda birçok oyuncudan verim alamayan siyah-beyazlılar, bu kez isabetli hamlelerle fark yaratıyor. Hücum hattında sergilenen etkili performansla dikkat çeken Beşiktaş, gollerinin büyük bölümünü kiralık yıldızlarından buldu.

Bu sezon ligde fileleri 21 kez sarsan Beşiktaş’ta, gollerin yüzde 85’inde kiralık futbolcuların payı var. Tammy Abraham, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Jota Silva ve Orkun Kökçü gibi isimler hem skora hem de oyunun genel dinamizmine büyük katkı sundu.

SEZON SONU DEVREYE GİRECEK

Roma’dan kiralanan ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Tammy Abraham, 5 gol ve 1 asistle takımın en skorer ismi konumunda. Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla adeta küllerinden doğdu; 3 gol ve 1 asistle yeniden vitrine çıktı. Atalanta’dan gelen El Bilal Toure 2 gol, 2 asistlik performansıyla güven tazeledi. Nottingham Forest’tan kiralanan Jota Silva da 2 golle katkı sağladı.

SADECE JURASEK

Benfica’dan kiralanan Orkun Kökçü ise hücuma yön veren paslarıyla dikkat çekti ve 2 asist yaptı. Tek katkı veremeyen isimse Çek sol bek David Jurasek oldu. Beşiktaş, bu performansla kiralık transferlerin doğru yapıldığında takıma nasıl ivme kazandırabileceğini gösterdi. Taraftarlar ise sezon sonunda bu yıldızların kalıcı hale gelmesini umut ediyor.

ÇEK BEKİN DEFTERİ KAPANIYOR

Devre arası transfer dönemine yaklaşılırken Beşiktaş’ta gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda yer vermek istemediği David Jurasek, listenin başında yer alıyor. Yönetimin de onay vermesi halinde Jurasek’ten kendisine kulüp bulması istenecek. Bu arada Rıdvan Yılmaz’ın da performansı yeterli bulunmadı. Beşiktaş, devre arasında yeni bir sol bek transferi için temaslara start verecek.

CENGİZ İÇİN ACELE YOK

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den 1 sezonluğuna kiraladığı Cengiz Ünder performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla 3 gol 1 asist üretmeyi başardı. Antalyaspor karşısında da Djalo’ya asist yapan Cengiz, skor katkısını sürdürdü. Cengiz Ünder’in zorunlu olmayan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılmasına karar verildiğine dair haberler çıksa da şu anda bu durum için erken olduğu ifade edildi.