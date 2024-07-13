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Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Rizespor
Beşiktaştan Çaykur Rizespora transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 19:56

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattıklarını açıkladı.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Rizespor

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