MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan CAS başvurusu
GeriFutbol Beşiktaş'tan CAS başvurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan CAS başvurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan CAS başvurusu

Beşiktaş, UEFA'nın gelecek sezon gelirlerin %15'ine el koyma kararı hakkında açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır." denildi.

Beşiktaştan CAS başvurusu

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi