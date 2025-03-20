Beşiktaş'tan büyük transfer operasyonu! Eski aşk Patrik Schick yeniden gündemde

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Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Galatasaray derbisinin ardından büyük bir çöküş yaşayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İtalyan golcü Immobile'yi göndermek isteyen Siyah-Beyazlılar, forvet transfer için harekete geçiyor. İşte detaylar...

HEDEFTE SHICK VAR

Kara Kartal’da önceki dönemin başkanı Hasan Arat, sezon başında golcü hattı için önemli bir çalışma başlatmıştı. O dönem, Almanya ekibi Leverkusen’in Çek golcüsü Patrik Schick için girişimlerde bulunan Arat ve yönetimi, hem oyuncudan hem de kulübünden olumsuz yanıt almıştı. Bu gelişme sonrasında gözünü İtalya’ya çeviren Arat, Ciro Immobile’yi Kartal yapmıştı.

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Ancak sezona her ne kadar iyi başlasa da ortaya koyduğu performansla son dönemde beklentilerin altında kalan Immobile’yle sezon sonu yollar ayrılacak. Yıldız ismin maaş artı bonuslarla 10 milyon Euro’yu bulan mali yükü, yeni golcüye aktarılacak.

MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK

Fanatik'in haberine göre; Hasan Arat’ın olumsuz yanıt aldığı Schick için şansını denemeye kararlı olan Beşiktaş’ın yeni Başkanı Serdal Adalı, 29 yaşındaki futbolcu için tüm mali şartları zorlama kararı aldı.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluk için yarışacak bir kadro oluşturmak isteyen ve bu konuda golcü hattına büyük önem veren Adalı, kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

İLK TEKLİF KİRALIK

İlk etapta Çek golcü için Leverkusen’e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak olan idareciler, olumsuz yanıt gelirse oyuncuyu direkt olarak almaya çalışacak. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncu için Kartal’ın çift haneli bonservis seviyesine çıkabileceği kaydedildi.

PATRIK SCHICK'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıkan (20'si ilk 11) Schick, 23 gol attı ve 1 de asist üretti.