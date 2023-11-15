Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için ihraç talebi!

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Beşiktaş'a 2021'de kulüp üyesi olan ve üyelik kartını Ahmet Nur Çebi'nin elinden alan Burak Yılmaz için Disiplin Kurulu'na dilekçe veriliyor.

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem

açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu Akın, "İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." şeklinde bir mesaj da paylaştı.

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI: 'KEŞKE GELMESEYDİM DİYORUM AMA...'



Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinden ayrılan Burak Yılmaz'ın bugün Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe'ye verdiği demeçler tartışma yaratırken siyah beyazlı taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıklarına dair, “Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım." ifadelerini kullanmıştı.

"GOLCÜMÜZ 4 AY SONRAKİ ALACAKLARINI İSTİYORMUŞ"

Burak Yılmaz ayrıca, Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrarcı olduğunu ve ödeme yapılmayınca ağrılarının devam ettiğini söylediğini ifade etti.

“Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş” dedi ve ekledi “Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...”

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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın bu iddiasına cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.

Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

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Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.