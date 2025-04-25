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Beşiktaş’tan bu sezon ligde bir ilk!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Hatayspor
Beşiktaş’tan bu sezon ligde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 22:15

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de ilk 5 gollü galibiyetini Hatayspor karşısında elde etti.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti.

Henüz maçın 20. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 36. dakikada Immobile’nin golüyle soyunma odasına 1-1’le girdi. İkinci yarında etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde bir ilke de imza atmış oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

SÜPER KUPA'DA VE AVRUPA'DA 5 ATTI

Ligde ilk kez taraftarına 5 gol izleyen Kara Kartal, sezon başında oynana Süper Kupa’da ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise bunu daha önce başarmıştı.

Sezona 5-0’lık Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off aşamasında ise Lugano’yu evinde 5-1’le geçmişti.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇ SONRA GALİP

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Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki kötü gidişatına da son verdi. Son olarak 29. haftada Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’a karşı 2-1 galip gelen Kartal, daha sonra oynadığı 3 mücadelede Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, Rams Başakşehir’e ise 2-0 kaybetmişti.

Hatayspor maçında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral depoladı.

 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Hatayspor

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