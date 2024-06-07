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Beşiktaş'tan Brad Friedel kararı! Galatasaray'ın eski kalecisiydi...

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#Beşiktaş#Brad Friedel#Transfer
Beşiktaştan Brad Friedel kararı Galatasarayın eski kalecisiydi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 10:23

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, Galatasaray'ın eski kalecisi Brad Friedel'ı danışmanlık görevine getiriyor.

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Uzun zamandır arayışı sonrası teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'tan bir sürpriz karar daha geldi.

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Futbol A.Ş. danışmanlığı görevine Brad Friedel'ı getiriyor.

Güney Amerika, MLS ve Premier Lig bağlantıları olan Briedel'ın futbolcu transferlerine yönelik scout sistemi kurması bekleniyor. ABD'li futbol adamının ayrıca ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği belirtildi.

1995-96 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan ABD'li Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymiş ve 2015'te kariyerini noktalamıştı.

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#Beşiktaş#Brad Friedel#Transfer

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