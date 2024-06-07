Beşiktaş'tan Brad Friedel kararı! Galatasaray'ın eski kalecisiydi...

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Uzun zamandır arayışı sonrası teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'tan bir sürpriz karar daha geldi.

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Futbol A.Ş. danışmanlığı görevine Brad Friedel'ı getiriyor.

Güney Amerika, MLS ve Premier Lig bağlantıları olan Briedel'ın futbolcu transferlerine yönelik scout sistemi kurması bekleniyor. ABD'li futbol adamının ayrıca ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği belirtildi.

1995-96 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan ABD'li Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymiş ve 2015'te kariyerini noktalamıştı.