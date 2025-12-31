×
Beşiktaş'tan Benfica'ya teklif: 'Al Rafa'yı, ver Schjelderup'ü!'

Ara transfer döneminde sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski takımı Benfica'yla flörtleşen Rafa Silva'yı Portekizlilere önererek karşılığında Andreas Schjelderup'ü istedi.

Record gazetesinin haberine göre; Benfica'da düzenli oynayamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Andreas Schjelderup için Beşiktaş devreye girdi.

RAFA DA TAKAS PAKETİNE DAHİL EDİLEBİLİR

Gazetenin haberine göre, Norveçli sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın yeniden renklerine bağlamak istediği Rafa Silva'yı da bu transfer için takas paketine dahil etmeyi önerdi.

ROMA GÖRÜŞMELERİ İLETTİ

Record'a göre Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekiyor çünkü 21 yaşındaki Norveçli oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma oldukça ısrarlı ve görüşmeleri ilerletmiş durumda.

PERFORMANSI

2022-23 sezonunun devre arasında Nordsjaelland'dan 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen Schjelderup, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 21 maçta 967 dakika sahada kalırken, 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

