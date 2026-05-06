Beşiktaş'tan beklenen Sergen Yalçın açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'a son dakika golüyle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktörleri Sergen Yalçın'a tepki göstererek istifaya davet etmişti.

BASIN TOPLANTISINDA "BIRAKIRIM" DEDİMİŞTİ

Maçın ardından ise basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" demişti.

ASBAŞKAN AÇIKLADI

Mücadeleden sadece 1 gün sonra ise Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.