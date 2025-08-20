×
Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 18:39

Beşiktaş, sermaye artırımından elde edilen fonun %97’sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, Bankalar Birliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilen fonun %97’sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Bilgiler
Şirket’in bedelli sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekildedir;

Fon Kullanım Yeri Tutar (TL) - Yüzde (%)

Konsorsiyum Kredi Ödemeleri - 6.175.126.670,00 (%97,63)
Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri,
bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler, - 150.141.031,31 (%2,37)
Toplam 6.325.267.701,31 - %100,00"

