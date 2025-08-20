Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Bankalar Birliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilen fonun %97’sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Bilgiler

Şirket’in bedelli sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekildedir;

Fon Kullanım Yeri Tutar (TL) - Yüzde (%)

Konsorsiyum Kredi Ödemeleri - 6.175.126.670,00 (%97,63)

Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri,

bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler, - 150.141.031,31 (%2,37)

Toplam 6.325.267.701,31 - %100,00"