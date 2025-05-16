Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

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Beşiktaş, Bankalar Birliği Konsorsiyomu anlaşması kapsamında 1.278.828.670 TL'lik liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."

Beşiktaş, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini ve bunun kulüp tarihinde gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımı olduğu belirtilmişti.