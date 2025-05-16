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Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

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#Beşiktaş#Bankjalar Birliği#Futbol
Beşiktaştan Bankalar Birliği açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 19:11

Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasında ilgili bankalara yapılan ödeme hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Bankalar Birliği Konsorsiyomu anlaşması kapsamında 1.278.828.670 TL'lik liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."

Beşiktaş, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini ve bunun kulüp tarihinde gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımı olduğu belirtilmişti.

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#Beşiktaş#Bankjalar Birliği#Futbol

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