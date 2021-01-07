MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması
GeriFutbol Beşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, başkan Ahmet Nur Çebi'yi arayarak özür dilediğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakanın ardından yaşanan üzücü olaylarla ilgili Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi bizzat arayarak üzüntülerini dile getirmiş ve sosyal medya hesabı aracılığıyla özür dilemiştir. Bu davranış bizim için çok kıymetlidir. Beşiktaş Camiası olarak Kayserisporlularla dostluğun bizim için önemli olduğunu belirtir ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaştan Baki Ersoy açıklaması

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle