Beşiktaş'tan ayrılmayı reddeden Adem Ljajic kadro dışı kaldı

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ta kendisine kulüp bulması için yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı.

Dün siyah beyazlılardan yapılan açıklamada Sırp futbolcuyla ilgili karar “Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir” açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

BU PARAYI BAŞKA YERDE ALAMAM

2018-19 kiralık geldiği siyah beyazlılarda 2019-20 sezonu öncesi 6.5 milyon Euro’ya Torino’dan bonservisi alınan ve yılda 3 milyon Euro’nun üzerinde maaş alan Sırp futbolcu istikrarsız görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.

İlk sezonunda 32 resmi maçta 9 gol, 14 asistle 23 gole katkı veren Ljajic bu performansa son 2 yılın toplamında dahi ulaşamadı.

30 yaşındaki yıldız futbolcu 53 resmi maçta 9 gol, 12 asistle oynarken kendisine kulüp bulmasını isteyen siyah beyazlılara, kazandığı parayı başka bir yerde alamayacağını belirterek reddetmişti.

Bu tavrında devam etmesi sonrasında Beşiktaş oyuncunun kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

TORİNO KULÜBÜ 7 MİLYON 750 BİN EURO KAZANDI

İlk olarak 2018-19’da 1 milyon 250 bin Euro’ya kiralanan sonrasında 6.5 milyon Euro’ya bonservisi alınan Ljajic için Beşiktaş Torino’ya toplam 7 milyon 750 bin Euro ödedi.

Adem de ilk sezonu kiralık olmak üzere Beşiktaş’ta görev yaptığı 3 sezonda 9 milyon Euro’dan fazla kazandı. Eğer ayrılmayı tercih etmezse hiç oynamadan 3 milyon Euro daha kazanacak.

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