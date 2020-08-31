Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve ligin bitimine 2 maç kala alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Victor Ruiz, ülkesinin takımlarından Real Betis'le anlaşmaya vardı. Betis, Victor Ruiz'in transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

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