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Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaştan ayrılan Tyler Boydun yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 11:01

Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesheden Tyler Boyd Süper Lig ekibiyle anlaştı. Amerikalı kanat oyuncunun devre arasında yeni takımına katılması bekleniyor.

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Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. Fanatik'in haberine göre daha önce Boyd'u kiralık olarak kadrosunda tutan Sivasspor, Amerikalı futbolcuyla iki yıllık anlaşmaya vardı. Boyd'un devre arasında yeni takımına katılması bekleniyor.

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Kartal’ı tatmin etmedi

Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü’nde sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Boyd’un Siyah-Beyazlı takımdaki performansı hiçbir dönem tatmin etmedi. Boyd’un da Sivasspor’a transfer olmak istediği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yapmak adına Yiğidolar’ı fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Sivasspor

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