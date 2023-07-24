Beşiktaş'tan ayrılan Romain Saiss'ten çok konuşulacak sözler: 'Sorun Şenol Güneş!'

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Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss, ayrılıktan yalnızca birkaç saat sonra Fransız basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte Romain Saiss'in sözler;

Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Takıma ve kendime odaklandım. Bence konuşmak için sezon ortası doğru zaman değildi. Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş!

ŞENOL GÜNEŞ GİBİ BİR İNSANA GÜVENEMEZDİM

O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim!

HER ŞEY DÜNYA KUPASI'NDA BAŞLADI

Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Bazı şeyler için beni suçladı. Eğer yaptıklarıma katılmıyorsanız bu sorun değil. Ancak, basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Ülkem için sakat sakat yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra birebir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi

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Ara transferde İngiltere Premier Lig'e geri dönmek için bir teklif aldım. Şenol Güneş'e oraya gitmek istediğimi, çünkü orada bir hikayem olduğunu söyledi. Ancak, transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün yerimi doldurmakta zorlanacağını biliyordum. 33 yaşımdayım, 6 ay daha kalmak zorunda olsaydım somurtmayacaktım. Bunu çok profesyonel bir şekilde yaptım. Bir teklifi geri çevirdiler, çünkü beni tutmak istiyorlardı. Ancak transfer döneminin sonunda kulüp benim pozisyonuma bir oyuncu transfer etti. Şenol Güneş de beni yedek kulübesine gönderdi. Kendime en iyisi olduğumu söyledikten sonra kendimi engellememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum

RİSKE ATMAK İSTEMEDİM

Takım arkadaşım sakatlanmadan bir daha oynayamayacağımı çok iyi biliyordum. Bir sezonu daha riske atmak istemedim. Şenol Güneş bana 'Sen benim en iyi defans oyuncumsun. Hatta en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona 'O zaman yedek kulübesinde olmamı nasıl açıklarsın?' diye sordum. Eğer bir sorun varsa bana söylemeliydi.

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ŞENOL GÜNEŞ SORUNLARA NEDEN OLDU

Sportif direktör (Ceyhun Kazancı) bile Şenol Güneş geldikten sonra 6 ay içinde iki kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş, sadece sorunlara neden oldu.