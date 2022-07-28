Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens'in yeni adresi 3. Lig ekibi oldu

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Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles 78, Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlılarla uzun süredir kadro dışı kalmasına karşın kulüpten ayrılmayı reddeden Jeremain Lens, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles 78'e transfer oldu.

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karagümrük takımlarında forma giyen Lens'in bonservis değeri 50 bin Euro'ya kadar düşmüştü.

2018 Beşiktaş'a Sunderland'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Hollandalı oyuncu uzun süredir kadro dışı kalmasına rağmen kulüpten ayrılmamış çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü.