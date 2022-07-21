Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu.
23 yaşındaki Güven Yalçın, İtalya Serie B ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı. İtalya'ya davet edilen milli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Güven Yalçın, 2020/21 sezonunun ikinci yarısını İtalyan ekibi Lecce'de kiralık geçirmişti.
Beşiktaş formasıyla 101 maçta görev yapan Güven 20 gol atıp 7 asist yaptı.
Almanya doğumlu olan Güven Yalçın kariyerinde toplam 216 maça çıkıp 61 gol ve 19 asistle oynadı.