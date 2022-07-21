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Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

#Transfer#Güven Yalçın#Beşiktaş
Beşiktaştan ayrılan Güven Yalçının yeni takımı belli oldu

Sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş ile yollarını ayıran Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

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Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu.

23 yaşındaki Güven Yalçın, İtalya Serie B ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı. İtalya'ya davet edilen milli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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Güven Yalçın, 2020/21 sezonunun ikinci yarısını İtalyan ekibi Lecce'de kiralık geçirmişti.

Beşiktaş formasıyla 101 maçta görev yapan Güven 20 gol atıp 7 asist yaptı.

Almanya doğumlu olan Güven Yalçın kariyerinde toplam 216 maça çıkıp 61 gol ve 19 asistle oynadı.

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#Transfer#Güven Yalçın#Beşiktaş

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