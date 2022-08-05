Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan İlkhan sağlık kontrolü için Torino'da! Sözleşme detayları...

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olacak olan Emirhan İlkhan, sağlık kontrollerinden geçmek için Torino kentine gitti.

Siyah beyazlıların takımda tutmak için ikna etmeye çalıştığı genç futbolcu, ayrılmak istediğini kulübüne ilettikten kısa süre İtalya'nun yolunu tuttu.

Torino'nun 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4,5 milyon Euroluk serbest kalma bedelini Beşiktaş'ın hesabına yatırmasının ardından Emirhan, Torino'ya gitti. Yapılan sağlık kontrolüllerinde bir sorun çıkmaması halinde Emirhan İlkhan yeni takımı Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun İtalyan ekibinden yıllık 600 bin euro ücret alacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maç çıkan genç oyuncu, 1 gol kaydetmişti.

AHMET NUR ÇEBİ: 'TORİNO'DA NE VERİYORLARSA AYNISINI VERELİM' DEDİK

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada soruları da yanıtsız bırakmadı.

Emirhan İlkhan konusuna değinen Çebi, “Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Önemli olan onların arzularının yerine geldiği şekilde çalışmaktır. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş’ta kalmak istemeyen biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Ben Emirhan’a ‘Torino’da ne veriyorlarsa aynısını verelim’. dedik ama gitmek istiyorum dedi. Sadece menajerimle konuşun dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili UEFA dahil olmak üzere birçok kurumun sert yaptırımları var. Birçok kulüp bu konuda cezalar aldı. 18 yaşından önceki hiçbir süreç kontratta geçerlilik sağlamıyor. 18 yaşına gelince her futbolcuyla pazarlık yaparsınız. Beşiktaş’ın altyapısından geldiği için hassas davranırsınız ve hoşgörülü bir kontrat önerirsiniz. Emirhan’la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu Transfer etsem beni tefe koyarsınız. Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş’a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç’ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa’dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetimimdir. Kalmak istemeyeni tutmayız. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil.” DEDİ.

Haberin Devamı

EMİRHAN İLKHAN: BENİM İÇİN ZOR SÜREÇ

Torino'ya transfer olacak olan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılık süreciyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu...