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Beşiktaş'tan Avrupa'da kara tablo! Son 8 maçta...

#Beşiktaş#Ajax#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaştan Avrupada kara tablo Son 8 maçta...

Beşiktaş, Avrupa'daki üst üste 8. sınavında da kazanamadı, 7. defa kaybetti. Siyah-beyazlılar, 28 Kasım 2019’da aldığı Bratislava galibiyetinden bu yana bir daha galibiyet yüzü göremedi.

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Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah beyazlı ekip son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Avrupa’da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa’daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019’da Slovan Bratislava’yı Avrupa Ligi’nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.

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AJAX’A YİNE BOYUN EĞDİ

Kartal ayrıca, Ajax karşısındaki kötü performansına da “Dur” diyemedi. Siyah beyazlılar, Avrupa kupalarında Hollanda ekibiyle oynadığı 6. müsabakada da sahadan boynu bükük ayrıldı.

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#Beşiktaş#Ajax#Şampiyonlar Ligi

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