Beşiktaş'tan Avrupa'da kara tablo! Son 8 maçta...

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Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah beyazlı ekip son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Avrupa’da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa’daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019’da Slovan Bratislava’yı Avrupa Ligi’nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.

AJAX’A YİNE BOYUN EĞDİ

Kartal ayrıca, Ajax karşısındaki kötü performansına da “Dur” diyemedi. Siyah beyazlılar, Avrupa kupalarında Hollanda ekibiyle oynadığı 6. müsabakada da sahadan boynu bükük ayrıldı.