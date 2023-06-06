Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson'a veda

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Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen veda törenine Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler ve kulüp personeli katıldı.

Takıma veda konuşması yapan Atiba Hutchinson, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" dedi.

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Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesislerinde görevliler; 2013-14 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen, Beşiktaş’ın kazandığı üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson'a emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar" diledi.