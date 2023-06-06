×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson'a veda

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Atiba#Süper Lig
Beşiktaş’tan Atiba Hutchinsona veda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 22:10

Beşiktaş sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen veda törenine Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler ve kulüp personeli katıldı.

Takıma veda konuşması yapan Atiba Hutchinson, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’tan Atiba Hutchinsona veda

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesislerinde görevliler; 2013-14 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen, Beşiktaş’ın kazandığı üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson'a emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar" diledi.

Beşiktaş’tan Atiba Hutchinsona veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Atiba#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi