Beşiktaş'tan Archie Brown'a 'Hoş geldin' göndermesi! Salih Özcan da katıldı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Derbinin ardından Beşiktaş Kulübü ve Salih Özcan, Fenerbahçeli Archie Brown'ın geçen hafta derbi için söylediği sözlere göndermede bulundu.
"wELcoMe tO kaDıkÖy"
Beşiktaş, Brown'ın sözlerini tiye alan bir paylaşım yaparak, "wELcoMe tO kaDıkÖy" ifadelerini kullandı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Salih Özcan ise İngiliz futbolcunun sözlerine karşılık “Hoşbulduk” mesajını paylaştı.
Salih Özcan'ın paylaşımı ise şu şekilde:
ARCHIE BROWN NE DEMİŞTİ?
Archie Brown, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşmuştu.
İngiliz futbolcu, Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" ifadelerini kullanmıştı.