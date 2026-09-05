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Beşiktaş'tan Archie Brown'a 'Hoş geldin' göndermesi! Salih Özcan da katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Archie Brown#Salih Özcan
Beşiktaştan Archie Browna Hoş geldin göndermesi Salih Özcan da katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 22:54

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından siyah-beyazlılardan ve Salih Özcan'dan Archie Brown'ın sözlerine göndermeli yanıt geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Derbinin ardından Beşiktaş Kulübü ve Salih Özcan, Fenerbahçeli Archie Brown'ın geçen hafta derbi için söylediği sözlere göndermede bulundu.

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"wELcoMe tO kaDıkÖy"

Beşiktaş, Brown'ın sözlerini tiye alan bir paylaşım yaparak, "wELcoMe tO kaDıkÖy" ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

Beşiktaştan Archie Browna Hoş geldin göndermesi Salih Özcan da katıldı

Salih Özcan ise İngiliz futbolcunun sözlerine karşılık “Hoşbulduk” mesajını paylaştı.

Salih Özcan'ın paylaşımı ise şu şekilde:

Beşiktaştan Archie Browna Hoş geldin göndermesi Salih Özcan da katıldı

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ARCHIE BROWN NE DEMİŞTİ?

Archie Brown, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşmuştu.

İngiliz futbolcu, Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" ifadelerini kullanmıştı.

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#Beşiktaş#Archie Brown#Salih Özcan

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