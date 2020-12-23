Beşiktaş'tan Anderson Talisca transferi için açıklama!

Çin'den ayrılmayı düşünen ve eski kulübü Beşiktaş hakkında yaptığı paylaşımlarla siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Talisca için yeni bir açıklama geldi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve Talisca için konuştu.

Kemal Erdoğan, ''Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok.'' ifadelerini kullandı.

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