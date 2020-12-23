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Futbol
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Anderson Talisca transferi için açıklama!

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Beşiktaş'tan Anderson Talisca transferi için açıklama!
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Transferde son dönemde adı tekrar Beşiktaş ile anılan Talisca için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Çin'den ayrılmayı düşünen ve eski kulübü Beşiktaş hakkında yaptığı paylaşımlarla siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Talisca için yeni bir açıklama geldi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve Talisca için konuştu.

Kemal Erdoğan, ''Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaştan Anderson Talisca transferi için açıklama

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