Beşiktaş'tan Anderson Talisca ateşi yeniden yandı!

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sürpriz bir açıklama yaparak, Anderson Talisca’nın yeniden transferinin gündeme gelebileceğini söyledi. Ernest Muçi’nin gitmesi durumunda Talisca’nın alınma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Yücel, “Muçi’nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir” dedi.

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak oynamıştı

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giydiği siyah beyazlı takımda oynadığı futbol ve attığı kritik gollerle taraftarların kalbini kazanan Brezilyalı futbolcunun yeniden transfer edilme ihtimali camiada büyük heyecan yarattı. Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen ve piyasa değeri 8 milyon Euro olan Talisca, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol, 4 asist üretti.

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Suudi Arabistan'dan Amartey'e teklif geldi ama kabul etmedi

Hüseyin Yücel, Daniel Amartey’in Suudi Arabistan’dan gelen teklifi reddettiğini açıklayıp, “Teklifi biz kabul ettik ama akabinde beyefendi Arabistan’a gitmek istemedi! Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız” diye konuştu. Yücel, Zenit’te forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı Wendel ile ilgilenmediklerini de açıkladı.