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Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması: Muçi giderse olabilir | Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettik

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#Beşiktaş#TRANSFER#Anderson Talisca
Beşiktaştan Anderson Talisca açıklaması: Muçi giderse olabilir | Suudi Arabistandan gelen teklifi kabul ettik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 13:55

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah - beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve hazırlıklarına Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"AMARTEY'E TEKLİF GELDİ"

Siyah - beyazlılarda Ernest Muçi ve Daniel Amartey için tekliflerin geldiği idda edilmişti. Bu durum hakkında konuşan Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan’dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." ifadelerini kullandı.

"MUÇİ GİDERSE TALISCA GELEBİLİR"

Son olarak Ernest Muçi ve Anderson Talisca için konuşan Hüseyin Yücel, "Muçi giderse Anderson Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir." dedi.

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Beşiktaştan Anderson Talisca açıklaması: Muçi giderse olabilir | Suudi Arabistandan gelen teklifi kabul ettik

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, siyah - beyazlılarda 80 maçta 37 gol - 14 asistlik bir performans sergilemişti.

Şu anda Al-Nassr forması giyen Talisca, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 25 maçta 25 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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#Beşiktaş#TRANSFER#Anderson Talisca

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