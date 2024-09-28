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Beşiktaş'tan Al Musrati açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

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#Beşiktaş#Al Musrati#Sakatlık
Beşiktaştan Al Musrati açıklaması Sakatlığı ne durumda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 14:26

Beşiktaş, Ajax maçında sakatlanan Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın 4-0 yenildiği Ajax maçında sakatlanan ve 82. dakikada kenara gelen Al Musrati'nin sağlık durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Al Musrati#Sakatlık

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