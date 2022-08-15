Beşiktaş'tan açıklama: Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’u hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz

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Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol hakkında sert bir açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda, "Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Resmi açıklama şöyle;



2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk’ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol’un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

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Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası’nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca “Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın” derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu’ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.

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Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla

Beşiktaş JK

ISMAEL SONRASI KIRMIZI KART DETAYI

Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu. Öte yandan Emrecan Uzunhan, Mohamed Elneny'den (Eylül 2019 vs Gaziantep FK) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Gözden Kaçmasın Valerien Ismael'in kararları çıldırttı Haberi görüntüle

2011'DEKİ FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçından önce kırmızı kart gördüğü, kendi kalesine

gol attığı ve penaltı golü yediği son Süper Lig karşılaşması, Şubat 2011'de 4-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisiydi.

Siyah beyazlı ekip, Opta'nın Süper Lig'de detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana topa en az sahip olduğu (%22) ve en az isabetli pas yaptığı (121) maçı Alanyaspor karşısında oynadı.

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Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Eylül 2021'deki Adana Demirspor maçından (3-3) bu yana ilk kez üç farklı öne geçtiği bir Süper Lig karşılaşmasında puan kaybetmiş oldu.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi spor yazarlarından Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında aldığı 3-3'lük beraberliği masaya yatırdı. İşte o sözler...

GÜNTEKİN ONAY: VALERIEN ISMAEL'İN HEDİYESİ

Beşiktaş, ön alanda yaptığı yoğun baskıyla Alanyaspor’u hataya zorladı ve çalışılmış bir korner organizasyonu sonucunda N’Koudou ile karşılaşmanın başında öne geçti. İlk yarının en iyilerinden Salih’in farkı 2’ye çıkartan golü, yine ilk 45 dakikanın yıldızlarından N’Koudou’nun hazırladığı pozisyon sonrasında gelen penaltıyla 3-0’a gelen skor ile birlikte herkes Beşiktaş’ın maçı koparttığını düşündü.

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ERSiN FRiKiK ATIŞINDA NiYE HAMLE YAPMADI?

Siyah beyazlıların 11’e 11 devam etmesi halinde farkı daha da artması beklenirken ilk kez 11’de sahaya çıkan stoper Emrecan 2’nci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Genç savunmacı ilk maçında Beşiktaş seviyesini kaldıracak düzeyde görünmedi. İlk devrenin son anlarında Efkan’ın frikik golüyle Alanyaspor’u, 1 kişi eksik Beşiktaş karşısında umutlandırdı. Kaleci Ersin Destanoğlu’nun ise tam da köşeye gitmeyen topa niye hamle yapmadığını da anlayamadık.

ANLAMSIZCA PANiK YAPTI VE 5-3-1’E DÖNDÜ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte 3 değişiklik birden yapan Valerien İsmael, 5-3-1 formasyonuna döndü. Ghezzal, N’Koudou ve Salih gibi iyi oynayan 3 orta saha oyuncusunu birden çıkartıp, 2 stoper ve Boyd’u sahaya sürmek ise çok radikal ve anlamsızdı. Topu öne taşıyacak, pas yapacak bir kurgudan tamamen uzaklaşıp sadece skoru korumayı hedefleyen Fransız teknik adam, bu abartılı hamlesiyle maçın devamında sahaya sürecek bir orta saha oyuncusu da bulamadı.

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BÜYÜK TAKIM HOCASI MI KESiNLiKLE TARTIŞILIR

Valerien İsmael’in hesaplayamadığı bir başka faktör de skorun erkenden dengeye gelmesi olasılığıydı. Ayrıca neden topu rakip yarı alana taşıyabilecek ve savunma arkasına koşu yapacak bir Jackson Muleka hamlesi yapılmadı onu da anlayamadık. Dünyada sadece 10 kişi kalan kendi takımıymış gibi erkenden 3 değişiklik yapıp tüm kurguyu değiştiren Valerien İsmael, aldığı maçı elleriyle hediye etti.

İkinci yarıda topa sahip olma oranları %84’e %16 ve bu tablonun tek sorumlusu Valerien İsmael. Fransız teknik adamın iyi bir çalıştırıcı olduğu ortada ancak büyük takım hocası mı? Kesinlikle tartışılır. Hakem Yasin Kol ise kesinlikle bu seviyede maç yönetecek bir hakem değil.

FIRAT AYDINUS: KADER ADAMLARI VALERIEN ISMAEL, GEDSON FERNANDES VE YASİN KOL

İlk maçta beklentilerin altında kalan Muleka yerine N’Koudou tercihini yaptı. Berkay ve Emrecan tercihleri ise tamamen sakatlık ve kadro yetersizliğinin getirdiği zorunluluk olarak dikkat çekti.

N’KOUDOU ÖYLE BiR BAŞLADI Ki...

Tüm bunların dışında N’Koudou öyle bir başlangıç yaptı ki akıl alır gibi değil. 15. saniyede takımını 10 kişi bırakabilirdi; sarı kartla kurtardı. 3. dakikada gelen ilk gol sezonun geneline dair sinyali verdi aslında:

“Wout Weghorst bu tip gollerin içinde hep olacak. Kimi zaman atacak kimi zaman da servisleriyle katkıda bulunacak.”

Geçen hafta sadece Alanya’nın değil, 9 maçın geneline baktığımızda altın karmanın yıldızlarından olan Efecan Karaca’nın yokluğu ev sahibini fazlasıyla etkiledi. Bir de savunmanın zaaflarını N’Koudou daha ilk çeyrekte ortaya çıkarınca Salih’in elini kolunu sallayarak gol atmasına ve siyah beyazlıların 30 dakikayı 3-0 ile geçmesine şaşırmadık.

FARiOLi iÇiN MESAJ

Ismael’in alışılagelen 3’lüsünden ligin başlamasıyla vazgeçip 4’lüyü uyarlamaya çalışması, belki Farioli için de mesaj olur. Yoksa N’Koudou veya benzeri hızlı oyunculara sahip rakiplerde sıkıntı yaşar. Beşiktaş için “maç artık bitti” rehavetine doğru giderken Gedson’un faulü sonrası gelen serbest vuruş golüyle soyunma odasına ikramiyeyle girmeleri Alanya’nın umudunu az da olsa yeşertti.

WEGHORST BiLE DEFANSA GELDi

İlk yarıda iki farkı bulan Beşiktaş, ikinci yarıya İsmael’in skoru korumak adına yaptığı 3 değişiklikle girdi. Ghezzal, Salih ve N’Koudou gibi 3 yaratıcı, süratli ve rakibi tehdit eden oyuncunun çıkması Alanyaspor’a hem teşvik hem de güven adına mesajı verdi. Necip-Montero-Boyd üçlüsünün girmesi Beşiktaş’ı tamamen savunma anlayışına iterken, Farioli bu daveti reddetmedi. Hatta 60. dakikada 4 oyuncu birden sokarak, risk yaratacak oyuncusu kalmayan, Wout Weghorst’un bile savunmaya geldiği Beşiktaş’a karşı puan için yüklenmeye başladı.

İkinci 45’teki senaryonun böyle olacağı aşikarken, Alanyaspor’un yükleneceği bir oyun şablonunda İsmael herhangi bir hızlı oyuncusunu sahada tutmayı düşünemez miydi? Gerek rakip sahaya topu taşıma, gerek de takım savunmasına nefes aldırma anlamında faydası olurdu. N’Koudou’yu çıkarmasının nedeni ilk yarıda atılmasına neden olacak pozisyonların içinde olmasından kaynaklanmış olabilir. Ya diğerleri?..

O HATAYI AMATÖRLER BiLE YAPMAZ

Son çeyreğe kadar buna rağmen Beşiktaş iyi savunma yaptı. 80’de golü önleyen Saiss’in 81’de kendi kalesine attığı gol belki de dramatik sonu haber veriyordu. Gedson’un amatör maçlarda yapılmayacak hareketle penaltıya sebebiyet vermesi de skoru 3-3’e getirdi. Maçın 3 kader adamı vardI

1- Valerien İsmael... Beşiktaş’ın büyük takım kimliğini ikinci 45 başında unuttu ve Alanya’ya davetiye çıkardı.

2- Gedson Fernandes... Kaleyi tam karşıdan gören yerden 45’te yaptığı faulle ilk gole; amatörce müdahaleyle yarattığı 90+2’daki penaltıyla 3. gole sebep oldu.

3- Yasin Kol... Disiplin cezalarını hem standart hem de doğru uygulamak hakemliğin en önemli melekesidir. Devre arası içeri girerken teknik kadroya davranışları da ekranlara hoş yansımadı. Bu tip yönetimler MHK’nın sezon içinde başını çok ağrıtır.

STANDARDI YAKALAYAMADI KONTROLÜ ELiNDEN KAÇIRDI

Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan’a gösterilen ikinci sarı kart doğru ancak ilk sarı kart çok ağırdı. Fatih Aksoy’un yaptığı faulü görüp avantaj oynatan Yasin Kol, pozisyon bitiminde sarı kartını kullansa Alanyaspor 10 kişi kalabilirdi. Yasin Kol son 10 dakikada kontrolü iyice elinden kaçırdı. Hele disiplin kararlarında tamamen dağıldı. Rosier’in son anlarda yaptığı faulü ve Weghorst’a yapılan faulü atladı.

Henüz 15. saniyede kartla başlayan maçın ilk 45’i oldukça sert geçti. Verilenler, verilmeyenler, yanlış çıkan kartlar derken hakem Yasin Kol, ilk 45’te gerilimin artmasında önemli rol oynadı.

WEGHORST’UN SARISI YANLIŞTI

19. dakikada Weghorst’un kendisine yapılan faulü görmeyen hakeme itirazdan gördüğü kart, aslında rakibine çıkmalıydı.

GHEZZAL’IN PENALTISI DOĞRUYDU

31. dakikada Ghezzal’a çalınan penaltıda hem ayak hem elle müdahale var. Bu penaltıdan daha önce N’Koudou’nun kendi ayağını taktığı pozisyonda devam kararı doğruydu.

EMRECAN’IN iLK SARISI AĞIRDI

37. dakikada Emrecan Uzunhan’a gösterilen 2. sarı kart doğru ama ilk sarı kart çok ağır. Bu kart sonrasında Alanyaspor bir nebze dengeyi sağladı ve golü buldu.

FATiH ATILABiLiRDi

41. dakikada Fatih’in Weghorst’u çektiği pozisyonda gördüğü sarı kart doğru. Beşiktaş atağa çıkarken yine Fatih’in yaptığı faulü görüp avantaj oynatan Kol, pozisyon bitiminde kartını kullansa Fatih atılabilirdi.

STANDARDI YOKTU

Yasin Kol, ceza sahası içinde verdiği kararlarda ne kadar isabet sağladıysa, sahanın diğer bölgelerindeki teknik ve disiplin cezalarında standardı hiç yakalayamadı. Son 10 dakikada kontrolü iyice elinden kaçırdı. Hele disiplin kararlarında tamamen dağıldı. Rosier’in son anlarda yaptığı faulü atladı, didişmede oralı bile olmadı, Weghorst’a yapılan faulü atladı.