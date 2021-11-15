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Beşiktaş'tan Aboubakar'a transfer yanıtı: 'Sana yer yok'

#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaştan Aboubakara transfer yanıtı: Sana yer yok
İsmail ER

Arabistan’da umduğunu bulamayan Aboubakar menajeri ile haber yollarken aldığı yanıtla şoke oldu. Yaşadığı kriz nedeniyle futbol icra direktörü istifa eden, hocasını kovan Al Nassr’ın devre arası Kamerunlu golcüyü de göndermesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta geçen sezon yönetimin sözleşme uzatmak için yaptığı tüm girişmeleri geri çeviren çıkaran Aboubakar takıma dönmenin yollarını arıyor. 2020- 21 sezonunda Beşiktaş ile 29 resmi mücadelede görev yapan Kamerunlu yıldız 1 maç daha oynasa sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı.

Ancak Aboubakar sakatlık bahanesiyle ligdeki son 11 maçın 10’ununa ve Türkiye Kupası finaline çıkmazken yönetim ile yürütülen pazarlıklarda da 3 milyon Euro’dan aşağı imza atmayacağını belirterek görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

'Teklif yeterli değil' demişti

Ardından da 8 Haziran’da Aboubakar’ın 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a imza attığı duyuruldu. Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 15 gol atıp, 5 de asist yapan 29 yaşındaki Kamerunlu, Beşiktaş’ın teklifini neden kabul etmediğini de yeni kulübünde yaptığı şu açıklama ile ifade etmişti: “Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş’ta yaşadım. Fakat Beşiktaş’ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir.” Ancak Kamerunlu futbolcu için Suudi Arabistan macerası hiç de umduğu gibi gitmedi.

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Daha uygun forvet alınacak

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İçinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Al Nassr önce Asya Şampiyonlar Ligi’nden men edilirken kulüpteki kriz de her geçen büyüyerek devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Futbol İcra Direktörü Hüseyin Abdulghani’nin istifası kabul edilirken, teknik direktör Pedro Emmanuel’in de görevine son verildi. Ülke basınından Akhbaar da maaşı yüksek olan Aboubakar’ın devre arasında gönderileceği yerine daha uygun bir forvetin alınacağını yazdı.

Sergen Yalçın takımda istemiyor

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü ile temasa geçen Aboubakar’ın menajeri oyuncusunun geri dönmek istediğini siyah beyazlılara iletti. Ancak Beşiktaş transfer komitesi ve scout ekibi geçen yıl takımı son maçlarda terk ettiği için Aboubakar’ın teknik direktör Sergen Yalçın tarafından istenmediğini oyuncunun temsilcisine ilettiler. Yalçın, Al Nassr’a imzası sonrası da tepkisini “Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk” sözleriyle ifade etmişti.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

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