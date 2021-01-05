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GeriFutbol Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 23:42 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı

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Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.
Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.

Annesini kaybeden Vincent Aboubakar, Kamerundan İstanbula döndü
Annesini kaybeden Vincent Aboubakar, Kamerun'dan İstanbul'a döndü
Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...
Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu! En acı görev...

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