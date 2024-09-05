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Beşiktaş'tan Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'e rest: Ya kulüp bulun ya da sizi kiralık verelim

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktai#Transfer#Aboubakar
Beşiktaştan Aboubakar, Chamberlain ve Amarteye rest: Ya kulüp bulun ya da sizi kiralık verelim
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Beşiktaş Kulübü, bu sezon kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, Alex Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey ile bir toplantı daha gerçekleştirdi.

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Yöneticiler bu üç futbolcuya, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un planları dahilinde olmadıklarını bildirerek "Kendinize bir kulüp bulun veya dilerseniz sizi kiralık olarak verelim. Size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Ancak gitmek istemezseniz sezon sonuna kadar alt yapıyla idmana çıkarsınız veya kendiniz özel çalışırsınız” dediler.

Siyah-beyazlılar kadrodaki yabancılardan Muleka ve Colley’i kiralık yollamış; Rosier, Montero, Hasic ve Rebic’in sözleşmelerini sona erdirmişti.

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#Beşiktai#Transfer#Aboubakar

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