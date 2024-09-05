Beşiktaş'tan Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'e rest: Ya kulüp bulun ya da sizi kiralık verelim

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Yöneticiler bu üç futbolcuya, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un planları dahilinde olmadıklarını bildirerek "Kendinize bir kulüp bulun veya dilerseniz sizi kiralık olarak verelim. Size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Ancak gitmek istemezseniz sezon sonuna kadar alt yapıyla idmana çıkarsınız veya kendiniz özel çalışırsınız” dediler.

Siyah-beyazlılar kadrodaki yabancılardan Muleka ve Colley’i kiralık yollamış; Rosier, Montero, Hasic ve Rebic’in sözleşmelerini sona erdirmişti.