Beşiktaş'tan 41 yıl sonra bir ilk!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 10:05

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 41 yıl aradan sonra ligde derbi maçı kazanamadan sezonu bitirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kötü bir ilke imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle oynadığı 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor'la ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta ise mağlup oldu.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 derbide 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 1984-85 sezonundan sonra ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti alamadan noktalamış oldu.

İÇ SAHADA DA 20 YIL SONRA BİR İLK!

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la kendi sahasında oynadığı 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez iç sahada oynadığı tüm derbileri kaybetmiş oldu.

