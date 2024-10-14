×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Beşiktaş'tan 33 sayılık fark!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Basketbol BKT Avrupa Kupası#Ratiopharm Ulm
Beşiktaştan 33 sayılık fark
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 22:15

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 mağlup etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup etti.

Müsabakaya Beşiktaş Fibabanka hızlı başlayan taraf oldu. Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla skoru 7-0 yapan siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle geçti.

İlk periyotta oyundaki ağırlığını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili oyunuyla çeyreği 22 sayı farkla, 31-9 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili giren siyah-beyazlılar, 8-3'lük seriyle farkı 27 sayıya yükselterek skoru 39-12'ye getirdi.

Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 41-16'lık üstünlükle geçti.

Hem hücumda hem de savunmada rakibine karşın baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Haberin Devamı

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Alman ekibi bir ara 8-0'lık seri yakalayarak skoru 75-44'e getirse de siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 39 sayıya çıkardı: 85-46.

Bretzel ve Klepeisz'in sayılarına Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 40 sayılık üstünlükle girdi: 89-49.

Mücadelenin son çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, farkın da verdiği avantajla rotasyonlu oyunu tercih etti.

Siyah-beyazlı takım farkın kapanmasına müsaade etmezken, Alman ekibi son bölümde 9-0'lık seri yakaladı: 101-70.

Son bölümde Sleva ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tekrar artıran Beşiktaş Fibabanka, parkeden 33 sayılık farkla 107-74 galip ayrıldı.

Salon: Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Sleva 15, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Martin 12, Terry 6, Yağız Aksu, Ata Özbek

Ratiopharm Ulm: Weidemann 7, Jessup 4, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Klepeisz 4, Santos 10, Jensen 3, Essengue 19, Roby, Anigbata 2, Saraf 16

1. periyot: 31-9

Devre: 61-28

3. periyot: 89-49

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Basketbol BKT Avrupa Kupası#Ratiopharm Ulm

BAKMADAN GEÇME!