Beşiktaş'tan 200 milyon TL'lik dev imza!

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Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki 2 sezon için Bahreyn merkezli kripto para borsası Rain ile göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Siyah beyazlılardan dün Kamuyu Aydınlatma Platfomu’na gönderilen bildirimde Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 22-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar ‘Forma Göğüs Sponsorluğu’ kapsamında toplamda 12 milyon 250 bin Euro (yaklaşık 200 milyon TL) karşılığında anlaşma yapıldığı açıklandı.

120. yıl öncesi gücümüze güç kattık

Sponsorluğun lansmanı dün Vodafone Park’ta yapılırken basın toplantısında konuşan başkan Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: “120. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2022-23 sezonu öncesi çok önemli bir sponsorlukla gücümüze güç katıyoruz. Uzun soluklu bir yola çıktığımıza ve ortaklığımızın çeşitlenerek süreceğine inanıyorum. Beşiktaş’ın nice başarılarında kol kola olacağız. Gelir ve giderini eşitlediğim bir kulüp hayal ediyorum. Giderleri, kaliteyi düşürmeden aşağı çekmek istiyorum. Altyapı ile bunu desteklemek istiyorum.

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İnşallah kalp krizi geçirmezsiniz

Bize verdikleri sponsorluk desteğinin, göğüs reklamında en önde olduğunu düşünüyorum. İki yıl sonra neden uzun yıllar devam etmeyelim? Beşiktaş’ta vefa vardır. Beşiktaş biriyle yola çıktığında, onunla uzun yıllar devam etmeyi sever. İki yıl sonra, iki katını almayı hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklı olun. İnşallah kalp krizi geçirmeden, ödemeleri tamamlarsınız. Beşiktaş’ı çok sevdiniz ama az para verdiniz. İki sene sonra daha fazlasını alacağız. Bu bir şakaydı, bize büyük destek oldunuz.”

Talisca'yı getirene 'getirme' denmez

Ahmet Nur Çebi, sponsor firmanın transfer yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: “Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, siz de göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki?”

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Taraftar kampanya başlattı

Beşiktaş'ın dün sponsorluk anlaşmasının ardından taraftarlar Suudi Arabistan’da sıkıntılı günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Talisca için kampanya başlattı. ‘#RainFormayaTaliscaKartala’ etiketiyle binlerce tweet atıp TT listesine çıkarıp siyah beyazlılar yönetime ve yeni sponsora çağrıda bulundular.