Beşiktaş'tan 15 yaşındaki Enes Sali'ye teklif! Hagi'nin istediği rakam...

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Gelecek sezonun transfer yapılanmasına başlayan Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmayı planlarken, Avrupa'da ses getirecek bir hamle hazırlığında...

Romen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre siyah-beyazlılar; Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın 15 yaşındaki genç yeteneği Enes Sali için resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 500 bin euro önerdiği Enes için Farul Constanta'nın 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay istediği belirtildi.

Enes Sali'nin gelecekte Beşiktaş'tan büyük bir Avrupa devine gideceğine inanan Farul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi'nin, sonraki satıştan payı çok önemsediği de vurgulandı.

TRANSFER DÖNEMİ BİTSE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfer dönemi bitmesine rağmen iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin önümüzdeki sezondan itibaren resmileşeceği bir seçenek oluşturulacağı kaydedildi.

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Kökeni Türk olan 15 yaşındaki Romanyalı Enes Sali, henüz 15 yaşında profesyonel oldu ve Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında da forma giydi.

Enes Sali, Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu.