Beşiktaş'tan 15 yaşındaki Enes Sali'ye teklif! Hagi'nin istediği rakam...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Vodafone Parkta 11ler belli oldu Kadrolarda sürpriz...Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu! Kadrolarda sürpriz...#Beşiktaş
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan 15 yaşındaki Enes Sali'ye teklif! Hagi'nin istediği rakam...

#Transfer#Enes Sali#Beşiktaş
Beşiktaştan 15 yaşındaki Enes Saliye teklif Haginin istediği rakam...

Beşiktaş, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'da yetişen Enes Sali'ye kancasını taktı. Siyah-beyazlılar genç yetenek için 500 bin euroyu gözden çıkardı. Farul Constanta ise 1 milyon euro istiyor...

Haberin Devamı

Gelecek sezonun transfer yapılanmasına başlayan Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmayı planlarken, Avrupa'da ses getirecek bir hamle hazırlığında...

Romen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre siyah-beyazlılar; Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın 15 yaşındaki genç yeteneği Enes Sali için resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 500 bin euro önerdiği Enes için Farul Constanta'nın 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay istediği belirtildi.

Enes Sali'nin gelecekte Beşiktaş'tan büyük bir Avrupa devine gideceğine inanan Farul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi'nin, sonraki satıştan payı çok önemsediği de vurgulandı.

TRANSFER DÖNEMİ BİTSE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfer dönemi bitmesine rağmen iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin önümüzdeki sezondan itibaren resmileşeceği bir seçenek oluşturulacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Kökeni Türk olan 15 yaşındaki Romanyalı Enes Sali, henüz 15 yaşında profesyonel oldu ve Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında da forma giydi.

Enes Sali, Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Enes Sali#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT